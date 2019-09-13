В тамбовские магазины попали фальшивые 2-тысячные купюры

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-13T16:39:54+03:00

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12 сентября в отделении банка города Тамбова при проверке выручки продуктового магазина обнаружена фальшивку номиналом 2 тысячи Сотрудники кредитной организации сообщили о находке в полицию. Стражи порядка опросили кассиров и работников магазина, которые «пропустили» подделку. С их слов составили приблизительное описание внешности молодого человека, который расплатился подделкой. В беседах с кассирами близлежащих магазинов выяснилось, что этот же человек расплачивался купюрой в две тысячи рублей в соседней торговой точке, где также сбыл ненастоящую двухтысячную.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области проверили ряд торговых точек города Тамбова и установили, что этот же мужчина пытался расплатиться двухтысячной купюрой на автозаправочном комплексе и ряде магазинов. То есть речь шла уже о серии преступлений. Вскоре полицейским удалось установить подозреваемых. 27-летнюю тамбовчанку задержали прямо на работе, а 31-летний житель Ростовской области задержан на съемной квартире. При себе у мужчины находилось еще три фальшивых купюры, которые он намеревался сбыть.

- Следственными подразделениями УМВД России по городу Тамбову возбужден ряд уголовных дел ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Поддельные купюры изъяты и направлены для проведения экспертизы. В рамках комплекса следственно-оперативных мероприятий устанавливаются и опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности. Устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории других районов области и соседних регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU