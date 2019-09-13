Житель Тамбовской области оставил знакомую без денег

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-13T16:05:42+03:00

Уходя из гостей, мужчина прихватил с собой банковскую карту хозяйки

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В Рассказово мужчина пришел в гости к своей 28-летней знакомой. Воспользовавшись моментом, когда хозяйка отвлеклась, воришка схватил со стола банковскую карту, а потом как ни в чем не бывало ушел восвояси. Впоследствии злоумышленнику удалось снять с карты 5000 рублей.

Обнаружив пропажу, девушка обратилась в полицию. Стражи правопорядка задержали 25-летнего уроженца села Нижнеспасское. Мужчина дал признательные показания и вернул банковскую карту. Деньги он уже потратил.

- Теперь задержанному придется возместить причиненный материальный ущерб потерпевшей из своего кошелька. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - рассказали в областном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU