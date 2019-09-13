2019-09-13T15:42:40+03:00
Общество

В Тамбовской области в 2019 году животные покусали более 1,8 тысячи человек

В 29 случаях агрессия животных была спровоцирована бешенством
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 7 месяцев 2019 года в Тамбовской области зафиксировано 16 случаев бешенства среди диких, домашних и сельскохозяйственных животных в 6 районах. За этот период за медицинской помощью обратилось более 1,8 тысячи человек с укусами. В 29 случаях у животных обнаружили бешенство.

- В очагах организованы и проведены профилактические и противоэпидемические меры, в том числе иммунизация. Случаев гидрофобии у людей не зарегистрировано, - сообщают в управлении здравоохранения Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области ищут мужчину
39-летний тамбовчанин надругался над девушкой-подростком
В Тамбовской области появится новый ФАП
В тамбовские магазины попали фальшивые 2-тысячные купюры
Житель Тамбовской области оставил знакомую без денег
Тамбовчанин утащил из чужой квартиры ноутбук
Предприятия 38 регионов прислали в Тамбов сильнейших спортсменов
В Тамбовской области продавали колбасу сомнительной свежести
В Котовске продолжается строительство дорог
В Тамбовской области проверили перевозчиков грузов и пассажиров
В Тамбовской области отходы складывались рядом с закрытым полигоном
В тамбовском Перинатальном центре приняли пятитысячные роды
Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Владимир Салмин встретился с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным
Тамбовское предприятие задолжало работникам 2 млн рублей
3690 тамбовских семей получили маткапитал в 2019 году
В Тамбовской области «девятка» сбила пешехода
Житель Тамбовской области убил знакомого ударом в шею
В Тамбовской области иномарка сбила велосипедиста
Зарядка с чемпионом: в Тамбове отметили День трезвости