В Тамбовской области в 2019 году животные покусали более 1,8 тысячи человек
В 29 случаях агрессия животных была спровоцирована бешенством
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За 7 месяцев 2019 года в Тамбовской области зафиксировано 16 случаев бешенства среди диких, домашних и сельскохозяйственных животных в 6 районах. За этот период за медицинской помощью обратилось более 1,8 тысячи человек с укусами. В 29 случаях у животных обнаружили бешенство.
- В очагах организованы и проведены профилактические и противоэпидемические меры, в том числе иммунизация. Случаев гидрофобии у людей не зарегистрировано, - сообщают в управлении здравоохранения Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU