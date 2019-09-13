2019-09-13T14:31:47+03:00
Спорт

Предприятия 38 регионов прислали в Тамбов сильнейших спортсменов

В области проходит Всероссийская спартакиада трудовых коллективов
Марина Поповцева
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В Тамбове состоялось открытие финальных состязаний V Всероссийской спартакиады трудовых коллективов. Здесь собрались представители 38 регионов страны, всего более 1,2 тысячи спортсменов.

Коллективам предстоит побороться в 10 видах спорта - легкой атлетике, волейболе, мини-футболе, стритболе, гиревом спорте, самбо, шахматах, перетягивании каната, плавании, настольном теннисе.

В отдельных соревнованиях спортивные семьи будут состязаться в прохождении туристической полосы, настольном теннисе и шахматах.

В состав команд вошли работники крупнейших предприятий региона. Так, от Тамбовской области своих спортсменов выставили заводы «Электроприбор», «Пигмент» и «Прогресс».

- Торжественное закрытие V Всероссийской спартакиады трудовых коллективов состоится в воскресенье, 15 сентября, в крытом футбольном манеже спортивно-тренировочного центра «Тамбов» в 16.00, - сообщают в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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