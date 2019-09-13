В Тамбовской области продавали колбасу сомнительной свежести

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-13T14:01:05+03:00

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Прокуратура Сосновского района проверила соблюдение закона при продаже мясной продукции организациями торговли и общественного питания.

По закону торговцы обязаны соблюдать условия хранения и срок годности пищевой продукции. Однако в магазине «Бегемот» в райцентре выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, в продаже находились несколько видов колбасы, на которых не была указана информация о дате и времени вскрытия упаковки. Это не позволяет установить годности продукта.

- В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой в отношении продавца магазина возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU