2019-09-13T13:36:17+03:00
Общество

В Котовске продолжается строительство дорог

Работы активно ведутся в микрорайоне Солнечный
Марина Поповцева
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Часть дорожных работ уже была принятаЧасть дорожных работ уже была принята
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В микрорайоне Солнечном Котовска продолжаются работы по строительству дорог. В настоящее время расчищаются территории для обустройства пешеходных тротуаров, снимается верхний слой земли для укладки асфальта по улицам Посконкина и Восточной. Часть работ по устройству тротуаров уже была принята.

- На строительство дорог, а это 3 км дорожного полотна и более 5 км пешеходных тротуаров, будет потрачено 71,8 млн рублей, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Котовска

ИСТОЧНИК KP.RU

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