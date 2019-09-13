В Котовске продолжается строительство дорог
Работы активно ведутся в микрорайоне Солнечный
Часть дорожных работ уже была принята
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В микрорайоне Солнечном Котовска продолжаются работы по строительству дорог. В настоящее время расчищаются территории для обустройства пешеходных тротуаров, снимается верхний слой земли для укладки асфальта по улицам Посконкина и Восточной. Часть работ по устройству тротуаров уже была принята.
- На строительство дорог, а это 3 км дорожного полотна и более 5 км пешеходных тротуаров, будет потрачено 71,8 млн рублей, - рассказали в администрации города Мичуринска.
Фото администрации города Котовска
ИСТОЧНИК KP.RU