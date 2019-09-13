В Тамбовской области проверили перевозчиков грузов и пассажиров

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-13T13:00:26+03:00

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11 и 12 сентября августа на федеральной трассе «Воронеж-Тамбов» сотрудники отдела надзора регионального управления ГИБДД, инспекторы ДПС Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД, отделов МВД России «Знаменский» и «Мордовский» провели соблюдение правил перевозок пассажиров и грузов на транспорте.

Массовые мероприятия были проведены на 137 и 173 километрах федеральной автодороги «Воронеж – Тамбов». Только в текущем году на данной автодороге, пролегающей по территории Тамбовской области зарегистрировано 21 ДТП, в которых 18 человек погибли и 28 получили ранения. Фактически все эти происшествия произошли в результате грубых нарушений ПДД или невнимательности водителей. 6 происшествий произошли с участием автотранспорта юридических лиц.

- Место проведения мероприятий были приближены к аварийно- опасным участкам федеральной трассы, где ранее регистрировались ДТП, в том числе со смертельными исходами, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - Основное внимание автоинспекторы уделяли контролю транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и грузов. При осмотре автоинспекторы проверяли техническое состояние транспорта, соблюдение водителями режима труда и отдыха, на наличие и правильность ведение документации, обеспечение безопасной перевозки пассажиров в салоне автобусов.

В ходе мероприятий сотрудники ГИБДД было пресекли свыше 30 нарушений в области дорожного движения, в основном связанных с техническим состоянием транспортных средств. Очередной подобный рейд пройдет на автодороге «Тамбов-Пенза» в Кирсановском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU