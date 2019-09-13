В Тамбовской области отходы складывались рядом с закрытым полигоном

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-13T12:33:28+03:00

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Прокурор Никифоровского района обратился в суд с исковым заявлением о запрете принимать твёрдые коммунальные отходы на полигоне в Никифоровском районе. Данный объект еще не введен в эксплуатацию.

Проверка выявила, что полигон ТКО не начинает работать из-за того, что строительство велось с многочисленными нарушениями, не возведены объекты, предусмотренные проектной документацией. До сих пор не устранено 43 нарушения, обнаруженных Ростехнадзором. Не исполнено решение Никифоровского районного суда от 2017 года, которое предписывает ввести полигон в эксплуатацию.

Договор аренды, заключенный между администрацией Дмитриевского поссовета Никифоровского района и арендатором, составлен с нарушениями. Кроме того, коммунальные отходы размещены за пределами полигона на земле, для этого не предназначенной.

- Настоящее техническое состояние полигона не допускает возможности его эксплуатации с целью приёма и размещения ТКО, поскольку это влечёт нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и об отходах производства и потребления, будет создавать угрозу причинения вреда окружающей среде и санитарно-эпидемиологической обстановке, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Решением районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU