В тамбовском Перинатальном центре приняли пятитысячные роды
Пятитысячные роды приняли в тамбовском Перинатальном центре у жительницы Котовска. «Юбилейным» малышом оказалась девочка.
Центр работает 1,5 года. За это время здесь родилось 94 двойни и одна тройня. На 5 тысяч родов приходится 5068 детей. Большая часть из них – мальчики.
- В перинатальном центре сконцентрированы все самые сложные случаи, потому что здесь есть все возможность спасти новорожденных с экстремально низкой массой тела, оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, если роды пойдут не по идеальному сценарию, - рассказали в администрации Тамбовской области.
Строительство перинатального центра велось почти 4 года за счет средств федерального бюджета. Стоимость проекта - 2,6 млрд рублей, из них 527 млн – средства областного бюджета. Перинатальный центр способен одновременно принять 150 пациенток.
ИСТОЧНИК KP.RU