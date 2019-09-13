В тамбовском Перинатальном центре приняли пятитысячные роды

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-13T11:59:18+03:00

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Пятитысячные роды приняли в тамбовском Перинатальном центре у жительницы Котовска. «Юбилейным» малышом оказалась девочка.

Центр работает 1,5 года. За это время здесь родилось 94 двойни и одна тройня. На 5 тысяч родов приходится 5068 детей. Большая часть из них – мальчики.

- В перинатальном центре сконцентрированы все самые сложные случаи, потому что здесь есть все возможность спасти новорожденных с экстремально низкой массой тела, оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, если роды пойдут не по идеальному сценарию, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Строительство перинатального центра велось почти 4 года за счет средств федерального бюджета. Стоимость проекта - 2,6 млрд рублей, из них 527 млн – средства областного бюджета. Перинатальный центр способен одновременно принять 150 пациенток.

ИСТОЧНИК KP.RU