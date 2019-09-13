2019-09-13T11:29:51+03:00
Общество

Тамбовское предприятие задолжало работникам 2 млн рублей

На директора заведено дело об административном правонарушении
Марина Поповцева
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Прокуратура Советского района Тамбова проверила соблюдение законодательства о своевременной выплате заработной платы. В ходе проверки на одном из предприятий выявлена задолженность перед 53 работниками за июнь-август в размере 2 млн рублей.

- По факту допущенных нарушений прокуратурой района внесено представление в адрес юридического лица и в отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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