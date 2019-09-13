Житель Тамбовской области убил знакомого ударом в шею

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-13T10:01:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Мичуринский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела 55-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого.

По версии следствия, обвиняемый поссорился с приятелем и ударил его по голове куском доски. Следующий удар он нанес ножом в шею. О произошедшем мужчина тут же рассказал соседям. Врачам, прибывшим на место происшествия, оставалось только зафиксировать смерть 49-летнего потерпевшего.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU