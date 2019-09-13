2019-09-13T09:31:15+03:00
Происшествия

В Тамбовской области иномарка сбила велосипедиста

Пожилой мужчина доставлен в больницу
Марина Поповцева
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После аварии велосипедист оказался в Моршанской районной больницеПосле аварии велосипедист оказался в Моршанской районной больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 6 километре дороги «Моршанск-Пичаево» в Моршанском районе 32-летня дама за рулем автомобиля «Nissan Qashgai» сбила 67-летнего велосипедиста, который двигался в том же направлении.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», - сообщают в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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