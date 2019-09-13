Зарядка с чемпионом: в Тамбове отметили День трезвости

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-13T09:01:01+03:00

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В Тамбове отметили Всероссийский день трезвости. В этот день больница имени Архиепископа Луки провела на Площади Музыки праздник спорта и здоровья «Здоровы мы – сильна Россия!».

За здоровый образ жизни выступили лучшие тамбовские коллективы и реконструкторы из клуба «Белая ладья». А известный боксер Артур «Черная молния» Осипов предложил всем вместе сделать зарядку.

Кроме того, работу мобильных пунктов здоровья развернули третья городская больница, детский центр здоровья поликлиники имени Валерия Коваля, шестая поликлиника Тамбова, областной Центр здоровья, третья городская клиническая больница.

- Медики консультировали всех желающих по правильному питанию, отказу от вредных привычек и ведению активного образа жизни, измерили давление, выслушивали жалобы и давали советы, стоит ли выбрать время, чтобы наведаться в поликлинику и пройти углубленный осмотр у специалиста, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Фото Управления здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU