2019-09-12T18:03:27+03:00
Происшествия

Жительнице Тамбовской области вернули украденную сумку

Возбуждено уголовное дело
Марина Поповцева
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В Моршанске 47-летняя женщина на несколько минут оставила без присмотра сумку с сотовым. Этим решил воспользоваться неизвестный. Он схватил сумку и скрылся. Вскоре женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Полицейским удалось задержать 36-летнего мужчину, который сознался в краже и вернул похищенный телефон, которым пользовался сам.

- Как было установлено, ранее задержанный уже имел проблемы с законом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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