Жительнице Тамбовской области вернули украденную сумку
Возбуждено уголовное дело
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В Моршанске 47-летняя женщина на несколько минут оставила без присмотра сумку с сотовым. Этим решил воспользоваться неизвестный. Он схватил сумку и скрылся. Вскоре женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
Полицейским удалось задержать 36-летнего мужчину, который сознался в краже и вернул похищенный телефон, которым пользовался сам.
- Как было установлено, ранее задержанный уже имел проблемы с законом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU