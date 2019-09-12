2019-09-12T17:30:40+03:00
Происшествия

У жительницы Тамбовской области нашли дома марихуану

Женщина нарвала наркосодержащее растение для себя
Марина Поповцева
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В селе Троицкая Вихляйка сотрудники госнаркоконтроля обнаружили наркотики в частном доме. 38-летняя хозяйка нарвала рядом с селом 50 граммов конопли. Их и нашли у женщины при обыске. Сельчанку задержали, она призналась, что «травку» сорвала для себя.

- Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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