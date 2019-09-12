Тамбовский Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по мясу и рыбе
До 25 сентября Роспотребнадзор по Тамбовской области проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции. Задать свои вопросы специалистам вы можете по следующим телефонам:
8 (4752) 48-03-82,
8 (4752) 72-03-19,
8 (4752) 47-27-88,
8 (4752) 71-10-27.
Консультанты объяснят, как правильно выбрать мясо и рыбу, каковы сроки их годности и условия хранения, куда обращаться, если вы обнаружили просрочку.
- Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и английском языках, - напоминают в Роспотребнадзоре. - На сайте http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ для потребителей и предпринимателей функционирует в открытом доступе online-ресурс ГИР ЗПП, где размещена вся необходимая информация, в том числе о предприятиях, производящих и реализующих фальсифицированную пищевую продукцию.
ИСТОЧНИК KP.RU