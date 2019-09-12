Тамбовчанка вместо алиментов получила автомобиль
Транспортное средство арестовали и передали ей в счет долга
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Житель Тамбовской области задолжал по алиментам более 70 тысяч рублей. Исполнительное производство о взыскании с него задолженности находилось в отделе судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам УФССП по Тамбовской области.
Добровольно отдавать долг мужчина не желал. Потому судебный пристав наложил арест на автомобиль должника. Матери ребенка предложили забрать авто в счет долга.
- Получив согласие, судебный пристав-исполнитель передал автомобиль матери ребенка в счет погашения задолженности по алиментам, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU