2019-09-12T16:00:14+03:00
Общество

Тамбовчанка вместо алиментов получила автомобиль

Транспортное средство арестовали и передали ей в счет долга
Марина Поповцева
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Житель Тамбовской области задолжал по алиментам более 70 тысяч рублей. Исполнительное производство о взыскании с него задолженности находилось в отделе судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам УФССП по Тамбовской области.

Добровольно отдавать долг мужчина не желал. Потому судебный пристав наложил арест на автомобиль должника. Матери ребенка предложили забрать авто в счет долга.

- Получив согласие, судебный пристав-исполнитель передал автомобиль матери ребенка в счет погашения задолженности по алиментам, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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