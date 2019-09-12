Тамбовчанка вместо алиментов получила автомобиль

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-12T16:00:14+03:00

Транспортное средство арестовали и передали ей в счет долга

Изменить размер текста: A A

Житель Тамбовской области задолжал по алиментам более 70 тысяч рублей. Исполнительное производство о взыскании с него задолженности находилось в отделе судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам УФССП по Тамбовской области.

Добровольно отдавать долг мужчина не желал. Потому судебный пристав наложил арест на автомобиль должника. Матери ребенка предложили забрать авто в счет долга.

- Получив согласие, судебный пристав-исполнитель передал автомобиль матери ребенка в счет погашения задолженности по алиментам, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU