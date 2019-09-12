2019-09-12T14:59:51+03:00
Общество

Тамбовские лесники получили новую технику

В лесхозы области поступили внедорожники и автоцистерны
Марина Поповцева
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Новая техника облегчит жизнь лесоводамНовая техника облегчит жизнь лесоводамФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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К профессиональному празднику Тамбовские лесоводы получили новую технику. В их распоряжение поступило 6 новых внедорожников отечественного производства. Они отправятся нести службу в Горельское, Кирсановское, Мичуринское, Тамбовское, Уваровское и Хоботовское лесничества.

Кроме того, Вернадский, Тамбовский и Шехманский лесхозы получили новые автоцистерны. До конца года лесники получат еще 3 пожарные машины.

- Ежегодно на землях лесного фонда Тамбовской области создаётся около 100 га культур с улучшенными наследственными свойствами. В 2019 году на территории лесного фонда создано лесных культур основных лесообразующих пород на площади 919 га, - отмечают в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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