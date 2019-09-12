2019-09-12T14:59:53+03:00
Общество

МегаФон включил интеллектуальный видеоконтроль в Тамбовской области

12 сентября, 2019. МегаФон и администрация Мичуринска (Тамбовская область) объявили о запуске сервиса видеоаналитики: контролировать безопасность на улицах города теперь будут машинное зрение и искусственный интеллект
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На первом этапе проект будет работать в тестовом режиме. К «умной» системе на сегодняшний день подключены камеры видеонаблюдения в местах массового скопления людей: на площади Славы и в центральной части города — от площади им. В.И. Ленина до площади им. И.В. Мичурина. Поток разнообразной информации поступает на «умный» сервер онлайн, который в режиме реального времени анализирует ситуацию и оперативно реагирует на внештатные ситуации. «ВидеоАналитика» может фиксировать нарушение границ охраняемого объекта, регистрировать опасные ситуации, идентифицировать объекты с применением технологии автоматического распознавания лиц и номеров автомобилей. В сфере безопасности сервер ускорит реагирование ведомств на всевозможные угрозы, будь то пожары, ограбления или аварии на дорогах.

Сергей Назаров, директор тамбовского регионального отделения МегаФона, рассказывает:

Регионы России планомерно переходят на «цифру», внедряя интеллект в управление городским хозяйством. Инновации на службе госсектора возможны только на платформе развитой телекоммуникационной инфраструктуры операторов связи. Поэтому для нас в первую очередь важно обеспечить надежное покрытие и доступность самого быстрого мобильного интернета, которые и становятся платформой для строительства «умных» городов.

В августе мы запустили технологию передачи данных LTE-Advanced в Мичуринске и Котовске. Ее поддерживают порядка 50 базовых станций стандарта 4G. Качество нашей связи подтверждают исследования компании Ookla, по которым у МегаФона самый быстрый мобильный интернет в стране.

Максим Харников, глава города, комментирует:

Мичуринск стал первым среди городов региона, применившим в организации городского пространства «умные» технологии. Мы понимаем, что реализация таких IT-проектов возможна только в партнерстве с телекоммуникационными лидерами. Необходимое условие, конечно, развитая инфраструктура объектов связи и большой опыт в решении сложных технических кейсов для госсектора.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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