Тамбовчанин на глазах у детей перерезал горло бездомной собаке

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-12T13:25:54+03:00

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Жителя Ржаксинского района Сергея Смурова признали виновным и осудили за жестокое обращение с животным. Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, государственным обвинением при рассмотрении достаточно редкого в юридической практике уголовного дела было доказано, что в мае этого года мужчина, находясь недалеко от местного кафе, решил совершить убийство рыжего пса. Причем он видел, что за его действиями наблюдают двое детей и то, что он совершает, причиняет им моральные страдания. Несмотря на это, мужчина подошел к собаке, лежавшей на асфальте достал из кармана складной нож и перерезал шею животному. От ножевого ранения собака погибла.

- Вину в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетних (п. «б» ч.2 ст.245 УК РФ), подсудимый признал, - говорят в прокуратуре Тамбовской области. - Суд назначил Смурову наказание в виде исправительных работ сроком 10 месяцев с удержанием в доход государства 10% его заработной платы. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU