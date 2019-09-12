2019-09-12T14:00:48+03:00
Общество

В Тамбове отремонтируют Пятницкую и Куйбышева

Работы начнутся в ближайшие дни
Марина Поповцева
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В планах уложить асфальт и обновить тротуарыВ планах уложить асфальт и обновить тротуарыФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове планируется благоустроить улицы Пятницкую (от Пролетарской до Красной) и Куйбышева (от Пролетарской до Базарной). Работы начнутся в ближайшие дни.

На Пятницкой на участке почти в 330 метров снимут асфальтобетонное покрытие, произведут подсыпку основания щебнем и уложат выравнивающий слой. После этого на площади более 4 тысяч кв. м будет уложен новый асфальт.

Также здесь отремонтируют технические тротуары и установят новый бортовой камень. Будет нанесена разметка.

На тротуарах Пятницкой на площади более 1700 кв. м уложат асфальт и установят парковый бортовой камень.

На улице Куйбышева на участке в 500 м также появится новый асфальт. Площадь покрытия – почти 3,2 тысячи кв. м. Также здесь отремонтируют 2 тысячи кв. м тротуаров и нанесут дорожную разметку.

- Согласно муниципальному контракту ремонтные работы на улицах должны завершиться до 1 ноября, - пояснили в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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