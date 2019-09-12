В Тамбовской облдуме обсуждали, как уволить губернатора

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-12T13:15:23+03:00

Главу региона на Тамбовщине еще ни разу не отзывали, но такая возможность есть

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В Тамбовской областной Думе состоялось заседание комитета по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросами депутатской этики, где в первом чтении рассмотрели законопроект о внесении изменений в региональный закон о порядке отзыва главы администрации Тамбовской области. Разработан он в целях приведения законодательства региона в соответствии с законодательством РФ. В новой редакции предлагается изменить порядок назначения голосования по отзыву, определяется число наблюдателей, которое может назначить в каждую комиссию инициативная группа.

- Уточняются положения, касающиеся гласности в деятельности комиссий, участия представителей СМИ в информационном освещении. Вводится регулирование порядка освещения кампании по отзыву в сетевых изданиях, - рассказали в Тамбовской областной Думе. - Уточняются требования к участию инициативной группы, иных групп участников голосования по отзыву и другие нормы закона.

Председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров отметил, что подготовленный комитетом документ детально изучен, он приводится в соответствие с федеральным законодательством, что же касается правоприменительной практики, то на территории региона такой опыт отсутствует – губернаторов со своего поста на Тамбовщине еще не отзывали.

ИСТОЧНИК KP.RU