В Тамбове поймали наркокурьеров с партией героина
В Тамбове на Привокзальной площади оперативники Управления Наркоконтроля УМВД области задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков иностранного гражданина и жительницу Красноярского края. По оперативной информации эти двое были наркокурьерами.
И действительно, в одежде задержанных обнаружились два свертка с наркотиками. Экспертиза показала, что это был героин. Общий вес партии - 216 граммов.
Гости региона признались, что купили в Москве через интернет партию наркотиков для распространения в Тамбовской области. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
- Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - комментируют в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU