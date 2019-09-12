В Тамбове поймали наркокурьеров с партией героина

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-12T14:30:04+03:00

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В Тамбове на Привокзальной площади оперативники Управления Наркоконтроля УМВД области задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков иностранного гражданина и жительницу Красноярского края. По оперативной информации эти двое были наркокурьерами.

И действительно, в одежде задержанных обнаружились два свертка с наркотиками. Экспертиза показала, что это был героин. Общий вес партии - 216 граммов.

Гости региона признались, что купили в Москве через интернет партию наркотиков для распространения в Тамбовской области. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

- Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - комментируют в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU