В Тамбовской области продолжают орудовать мошенники

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-12T13:00:37+03:00

Две женщины лишились по 30 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

37-летний мужчина обратился в тамбовский банк. Он предоставил ложные сведения о месте работы и получил кредит в 102 тысячи рублей. Возвращать деньги злоумышленник не собирался.

Когда выплаты не последовали, работники банка проверили сведения заемщика. Оказалось, что мужчина давно не работает на старом месте. Последовало заявление в полицию.

Тамбовчанина нашли и задержали. Мужчина во всем признался. Деньги он уже потратил, поэтому возвращать сумму будет из собственного кармана. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

А вот две женщины сами стали жертвами псевдо-работников банка. Те запугали потерпевших, рассказав, что с их карт якобы пытались списать деньги. Для защиты от списаний тамбовчанкам предложили совершить некоторые операции в банкомате. В результате мошенники получили доступ к счетам.

Таким образом с карт 22-летней тамбовчанки и 54-летней жительницы Мичуринска было похищено по 30 тысяч рублей.

- По всем фактам обмана сотрудники тамбовской полиции проводят проверки, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU