Во время проведения парада студентов в центре Тамбове перекроют проезд

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-12T12:00:40+03:00

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Во время проведения парада студенчества, который состоится в субботу, 14 сентября в Тамбове будет действовать ряд ограничений на парковку и движение автомобилей.

Как следует из проекта постановления администрации города Тамбова, с 20 часов 13 сентября до 18 часов 14 сентября стоянка авто будет запрещена по улице Советской, на участке от улицы Московской до улицы Комсомольской, и в 50-метровой зоне от нее; по улице Интернациональной, на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской; по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького. Также 14 сентября с 13 до 20 часов будет запрещена стоянка машин на улице Рахманинова.

Для проезда в этот день с 16 до 18 часов закроют улицу Интернациональную, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса; проезд с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М. Горького, с 17 до 18 часов нельзя будет по улице Советской, на участке от улицы Московской до улицы Комсомольской.

ИСТОЧНИК KP.RU