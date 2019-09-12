По набережной Тамбова растеклась канализация

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-12T11:31:05+03:00

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В Тамбове на улицу Набережную в районе Тезикова моста сегодня утром начали вытекать стоки из проходящего здесь канализационного коллектора. На место выехали сотрудники АО «Тамбовские коммунальные системы» и представители администрации города Тамбова.

- В ходе обследования было установлено, что причиной является засор, - рассказали в мэрии Тамбова. - Работы по его устранению были проведены рабочей бригадой оперативно, попадания стоков в канал реки Цны не произошло. На данный момент нормальная работа канализационного коллектора восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU