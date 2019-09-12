Тамбовчане почтят память Зои Космодемьянской
В Тамбове и Гавриловском районе пройдут торжественные мероприятия
В сквере у памятника пройдет торжественный митингФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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13 сентября исполняется 96 лет со дня рождения нашей землячки Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
В 10.00 в сквере памятника Зое Космодемьянской состоится митинг с возложением цветов к монументу.
По информации администрации Тамбовской области, торжественные мероприятия пройдут также на родине Зои Космодемьянской в Гавриловском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU