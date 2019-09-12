В Тамбове в аварии пострадали мужчина и женщина
«Фольксваген» протаранил «Тойоту» на перекрестке
Иномарки не смогли разъехаться, итог - двое пострадавшихФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове 18-летний водитель «Volkswagen Polo» столкнулся с автомобилем «Toyota Hilux», который поворачивал со встречки налево.
- В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen Polo», а также пассажирка автомобиля «Toyota Hilux», женщина 1971 года рождения, получили телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в ГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU