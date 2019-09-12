В Тамбове в аварии пострадали мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-12T10:59:34+03:00

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В Тамбове 18-летний водитель «Volkswagen Polo» столкнулся с автомобилем «Toyota Hilux», который поворачивал со встречки налево.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen Polo», а также пассажирка автомобиля «Toyota Hilux», женщина 1971 года рождения, получили телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU