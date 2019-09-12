2019-09-12T10:32:59+03:00
Общество

В Тамбовской области стартовал конкурс «Народный участковый»

Проголосовать за своего кандидата может любой желающий
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В МВД России стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый». В акции примут участие участковые уполномоченные полиции районных подразделений органов внутренних дел, которые непосредственно работают с населением.

По традиции конкурс пройдет в три этапа. Проголосовать можно онлайн, на официальных сайтах системы МВД России.

- В голосовании могут принять участие все желающие, ознакомившись с профессиональными достижениями и личными качествами каждого конкурсанта. Для этого на сайтах региональных подразделений МВД России размещены анкеты участвующих в конкурсе сотрудников полиции, - рассказали в региональном УМВД. - В Тамбовской области в конкурсе "Народный участковый" принимают участие 36 сотрудников полиции.

Первый тур продлится до 20 сентября. Во втором туре с 7 по 16 октября будут состязаться кандидаты от регионов России. Лучшего участкового наградят в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Познакомиться с анкетами тамбовских участников можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24