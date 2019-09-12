Тамбовские полиатлонисты вернулись с победой
Полиатлонисты детско-юношеской спортивной школы № 6 успешно выступили на международных соревнованиях. Ребята продемонстрировали свое мастерство в стрельбе, беге, метании спортивного снаряда, плавании, подтягивании и гонке на лыжероллерах.
В чемпионате и первенстве мира по летнему полиатлону приняли участие спортсмены разного возраста из 6 стран. От России выступали представители 19 регионов. Все собралось 40 спортклубов и более 160 участников.
Команда спортивной школы № 6 заняла 5 место. Арина Шафигулина и Илья Кобзев стали победителями в возрастной группе 12-13 лет.
- Это уже пятая победа Арины в текущем году. На ее счету первые места в первенстве России среди юношей и девушек по полиатлону в спортивной дисциплине четырёхборье с бегом, в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), открытом личном первенстве Тамбовской области по полиатлону и первенстве России по полиатлону в спортивной дисциплине пятиборье с бегом. Илья Кобзев в 2019 году победил в первенстве Тамбовской области по плаванию, выполнив 1 взрослый разряд, - рассказали в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU