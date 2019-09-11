2019-09-11T09:00:34+03:00
Происшествия

На Тамбовщине обнаружили бешенство у лисы

Карантин объявили в поселке Каргаловка Кирсановского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области выявили очередной случай бешенства. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям опасное заболевание обнаружили в поселке Каргаловка Кирсановского района. Бешенством была больна лиса.

- Для предупреждения распространения заболевания животных бешенством установлен карантин по бешенству в эпизоотическом очаге и неблагополучном населенном пункте, - поясняют в управлении. – На время ограничений здесь запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать собак, продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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