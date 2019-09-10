2019-09-10T20:49:59+03:00
Происшествия

В северной части Тамбова произошла авария на крупном водоводе

Пока вода подается по резервной схеме, но в зону отключения могут попасть десятки тысяч горожан
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вечером 10 сентября в Тамбове произошла авария на водоводе диаметром 600 мм. Как сообщает городская администрация, порыв зафиксировали в районе дома №63б по улице Рылеева.

- На место аварии для оценки ситуации выехали руководители администрации города Тамбова и АО «Тамбовские коммунальные системы», - пояснили в мэрии Тамбова. - В настоящее время в северную часть города обеспечена резервная подача воды, организовывается работа ремонтных бригад, определяется характер повреждения и возможные сроки его устранения.

По предварительным данным снижение давления холодной воды произошло в сотнях жилых домов и нескольких больницах, расположенных в этом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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