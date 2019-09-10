В северной части Тамбова произошла авария на крупном водоводе
Вечером 10 сентября в Тамбове произошла авария на водоводе диаметром 600 мм. Как сообщает городская администрация, порыв зафиксировали в районе дома №63б по улице Рылеева.
- На место аварии для оценки ситуации выехали руководители администрации города Тамбова и АО «Тамбовские коммунальные системы», - пояснили в мэрии Тамбова. - В настоящее время в северную часть города обеспечена резервная подача воды, организовывается работа ремонтных бригад, определяется характер повреждения и возможные сроки его устранения.
По предварительным данным снижение давления холодной воды произошло в сотнях жилых домов и нескольких больницах, расположенных в этом районе.
ИСТОЧНИК KP.RU