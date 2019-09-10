СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-10T17:02:26+03:00

Теперь учреждение не сможет самостоятельно устанавливать цены на свои услуги

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Мичуринская транспортная прокуратура добилась того, чтобы ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» признали монополистом.

В ходе проведенной ранее проверки выяснилось, что в учреждении работает служба аэродромно-транспортного обеспечения полетов, которая включает группу обеспечения спецтранспортом и ГСМ и группу аэродромного обеспечения. Кроме того, аэропорт оказывал платные услуги по хранению авиатоплива, а также обеспечивал заправку воздушных судов.

- В нарушение требований антимонопольного законодательства ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов», обладая признаками субъекта естественных монополий, в реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, не включено, само учреждение мер по включению в этот реестр не принимало, - рассказывают в Мичуриснкой транспортной прокуратуре. - В связи с этим тарифы на услуги аэропорта в законном порядке не устанавливались.

По выявленным нарушениям прокуратурой в ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» внесено представление, которое учреждение в итоге исполнило и приняло меры для включения в реестр. С 12 августа стоимость услуг предприятия будет регулироваться и контролироваться региональным управлением по тарифам.

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ИСТОЧНИК KP.RU