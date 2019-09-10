Депутат Тамбовской гордумы и 10 его подельников, которые организовали сеть игорных заведений, пойдут под суд

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-10T16:30:35+03:00

За два года работы преступная группа заработала около 15 миллионов рублей

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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела, которое возбудили в 2017 году в отношении участников преступной группы, организовавшей на территории региона целую сеть игорных заведений. Тогда под следствие попали 11 человек, среди которых оказались депутат Тамбовской городской Думы и адвокат.

- По данным следствия, с осени 2015 года, участники преступной группы арендовали нежилые помещения на территории Тамбовской области, где оборудовали 19 игорных заведений и проводили незаконные азартные игры с использованием компьютерного оборудования и Интернета, - говорят в СУ СКР по Тамбовской области. - Преступная деятельность обвиняемых была замаскирована под легальную - связанную с торговлей производными финансовыми инструментами. С целью легализации денежных средств, обвиняемые внесли на расчетный счет своей фирмы около двух миллионов рублей, полученных преступным путем, под видом погашения займа одним из участников группы.

Выяснилось также, что, чтобы скрыть преступную деятельность участники группы в феврале-марте 2017 года частями передали в качестве коммерческого подкупа представителю экспертной организации, проводившей программно-технические экспертизы изъятого сотрудниками правоохранительных органов оборудования, 400 тысяч рублей, за подготовку заключений о признании данного оборудования не игровым.

Деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей на территории области незаконную игорную деятельность, пресечена в июне 2017 года при участии сотрудников региональных управлений СК, МВД и ФСБ России. За этот период участники преступной группы получили доход не менее 15 миллионов рублей.

- Сотрудниками следственного управления, в том числе, при оперативном сопровождении других правоохранительных структур области, проведен значительный объем следственный действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщают в региональном СКР. - Материалы уголовного дела составляют около 100 томов. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых - земельные участки, транспортные средства и денежные средства. Все они не признают вины в совершенных преступлениях, однако, несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в совершении преступлений по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

Кстати, уголовного дело в отношении участника организованной группы, заключившего досудебное соглашения о сотрудничестве, уже рассмотрено в суде. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Еще один участник группы объявлен в федеральный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU