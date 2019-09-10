Житель Тамбовской области расплатился за щенка поддельной купюрой

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-10T17:29:24+03:00

За сбыт фальшивок ему грозит до 12 лет тюрьмы

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Из банка города Котовска в полицию поступило сообщение о мужчине, который пытался совершить банковскую операцию посредством фальшивой банкноты. Полицейские выяснили, что подделку местный житель получил от сына, которому она досталась от продажи щенка. Оба не знали, что купюра фальшивая.

Покупателем щенка оказался 27-летний житель Мичуринска. Мужчину задержали. По его признанию, он не был уверен, что купюра настоящая, и попросту избавился от нее. Возбуждено уголовное дело. Выясняется, как фальшивка попала к жителю Мичуринска.

- За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - комментируют в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU