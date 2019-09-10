2019-09-10T16:00:24+03:00
Общество

В Тамбове возможны перебои с холодной водой

Снижение напора почувствуют в нескольких микрорайонах
Марина Поповцева
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11 сентября в Тамбове будет производиться ремонт запорной арматуры на водоводе на пересечении улиц Мичуринская и Агапкина.

В связи с этим с 9.00 до окончания работ (ориентировочно 17.00) давление холодного водоснабжения будет снижено в микрорайонах «Радужный» и «Солнечный».

Ограничение холодного водоснабжения (вплоть до полного отключения) возможно по следующим адресам: - микрорайон «Слобода»:

- микрорайон «Светлый»;

- квартал жилой застройки в границах улиц Прямой, Январской и Героев Десантников;

- группа пятиэтажных жилых домов в границах улиц Мичуринской и Прямой;

- группа жилых домов по ул. Герасимова, 4, 2, 2а, 2б, 2г.

- При необходимости АО «Тамбовские коммунальные системы» организует подвоз воды, - заверяют в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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