В Тамбове возможны перебои с холодной водой
11 сентября в Тамбове будет производиться ремонт запорной арматуры на водоводе на пересечении улиц Мичуринская и Агапкина.
В связи с этим с 9.00 до окончания работ (ориентировочно 17.00) давление холодного водоснабжения будет снижено в микрорайонах «Радужный» и «Солнечный».
Ограничение холодного водоснабжения (вплоть до полного отключения) возможно по следующим адресам: - микрорайон «Слобода»:
- микрорайон «Светлый»;
- квартал жилой застройки в границах улиц Прямой, Январской и Героев Десантников;
- группа пятиэтажных жилых домов в границах улиц Мичуринской и Прямой;
- группа жилых домов по ул. Герасимова, 4, 2, 2а, 2б, 2г.
- При необходимости АО «Тамбовские коммунальные системы» организует подвоз воды, - заверяют в городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU