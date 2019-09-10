В тамбовскую колонию № 8 пытались квадрокоптером переправить мобильники
Попытку пресекли сотрудники учреждения
Попытка доставить на зону телефоны окончилась неудачейФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники исправительной колонии № 8 получили оперативную информацию о том, что на территорию переправят запрещенные предметы.
В результате рядом с ограждением была задержана женщина, которая пыталась с помощью беспилотного летательного аппарата отправить осужденным два сотовых.
- В ходе проведения досмотра у правонарушительницы обнаружен и изъят квадрокоптер и два мобильных телефона. По данному факту проводится проверка, - рассказали в УФСИН по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU