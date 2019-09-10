2019-09-10T15:00:26+03:00
Общество

Тамбовская школа № 3 стала лучшей инклюзивной школой региона

«Особенные» ребята с успехом осваивают здесь учебную программу
Марина Поповцева
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В региональном этапе VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» победила школа № 30 города Тамбова. Теперь учебное заведение будет представлять область на всероссийском этапе в Москве.

В конкурсе участвуют школы, где реализуются адаптированные программы для дошколят, и программы начального, основного и среднего общего образования. В Тамбовской области претендовали на победу три школы и детсад из Мичуринска, Моршанска и Тамбова.

Победитель реализует модель инклюзивного образования с 2015 года. Сегодня здесь учатся 40 детей с ограниченными возможностями здоровья и 11 детей-инвалидов. С ребятами работают психологи, логопеды, дефектологи и социальные педагоги.

- За время действия модели инклюзивного образования в школе № 30 дети с особыми образовательными потребностями освоили основную образовательную программу, из начальной школы перешли в классы среднего звена и с успехом сдали государственный выпускной экзамен и основной государственный экзамен, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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