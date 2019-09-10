В Москве задержали мошенника, выманившего у тамбовчанки 4,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-10T14:31:56+03:00

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61-летняя тамбовчанка купила в интернете лекарственные препараты. Ее данные попали в руки мошенников. Один из них позвонил женщине, представившись работников компании, которая рассылает компенсации за купленные лекарства. Однако для того, чтобы получить компенсацию в 160 тысяч рублей, необходимо было заплатить налог. Женщина перевела на счет мошенника 20 тысяч рублей из своих сбережений.

Потом злоумышленник потребовал оплатить оформление банковского счета, его страхование, страхование жизни и здоровья. При этом сумма компенсации возрастала и в итоге достигла 5,5 млн рублей.

В итоге женщина уговорила родственников взять кредиты в банках и отправила мошеннику 4,3 млн рублей. Когда деньги закончились, мошенник прекратил общаться с тамбовчанкой. Поняв, что ее обманули, женщина пошла в полицию.

Полицейские установили номера телефонов, с которых звонил мошенник. В результате оперативники вышли 25-летнего жителя Ульяновской области. Чтобы запутать следы, он специально ездил в Москву и звонил жертве оттуда.

Мужчину задержали и доставили в Тамбов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Полицейским удалось получить факты и улики причастности жителя Ульяновской области к совершению обмана жительницы города Тамбова. Изъят мобильный телефон и сим-карта, при помощи которых парень совершал телефонные звонки. Молодой человек признался в совершении мошенничества и пообещал вернуть все похищенные сбережения, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU