2019-09-10T14:08:56+03:00
Общество

В Тамбовской области пройдет второй фестиваль «Моршанск – купецкий берег»

В программе конкурсы, мастер-классы, угощение
Марина Поповцева
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На фестивале каждый может почувствовать себя членом купеческого сословияНа фестивале каждый может почувствовать себя членом купеческого сословияФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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14 сентября в Моршанске во второй раз пройдет фестиваль «Моршанск – купецкий берег». Гостям праздника предложат окунуться в городскую жизнь позапрошлого века, прогуляться среди купцов, дворян, крестьян.

В программе многочисленные конкурсы, развлечения, ярмарки и угощения. Главные события развернутся в Городском саду, где будет воссоздан уклад жизни купцов. Посетители смогут попить чай по-купечески, поучаствовать в конкурсе костюмов и мастер-классе «Моршанская кадриль».

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет турнир по ловле рыбы спиннингом с берега. Победителями станут те, у кого будет самый большой улов, кто поймает самую крупную и необычную рыбу. А затем на соседней площадке состоится гастрономический конкурс «Купеческая уха».

Моршанский фестиваль уходит своими корнями в прошлое, когда основную часть населения города составляли купцы, торговцы, промышленники.

- Фестиваль впервые провели в прошлом году. После чего он вошел электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии на 2019 год, в котором представлена информация о самых ярких туристических событиях страны, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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