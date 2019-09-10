В Тамбовской области трактор и «Рено» не поделили поле
Водитель иномарки доставлен в больницу
Трактор не предоставил "Рено" преимущество в движенииФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На полевой дороге между деревнями Вишневка и Синекустовские Отруба Ржаксинского района трактор столкнулся с «Рено Логан». 54-летний водитель трактора «Беларус 82» не предоставил иномарке преимущество в движении.
- В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и на скорой медицинской помощи был доставлен в Уваровскую центральную районную больницу, - рассказали в ГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU