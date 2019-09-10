2019-09-10T12:00:34+03:00
Происшествия

В Тамбовской области трактор и «Рено» не поделили поле

Водитель иномарки доставлен в больницу
Марина Поповцева
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Трактор не предоставил "Рено" преимущество в движенииТрактор не предоставил "Рено" преимущество в движенииФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На полевой дороге между деревнями Вишневка и Синекустовские Отруба Ржаксинского района трактор столкнулся с «Рено Логан». 54-летний водитель трактора «Беларус 82» не предоставил иномарке преимущество в движении.

- В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и на скорой медицинской помощи был доставлен в Уваровскую центральную районную больницу, - рассказали в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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