В Тамбовской области трактор и «Рено» не поделили поле

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-10T12:00:34+03:00

Трактор не предоставил "Рено" преимущество в движении Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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На полевой дороге между деревнями Вишневка и Синекустовские Отруба Ржаксинского района трактор столкнулся с «Рено Логан». 54-летний водитель трактора «Беларус 82» не предоставил иномарке преимущество в движении.

- В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и на скорой медицинской помощи был доставлен в Уваровскую центральную районную больницу, - рассказали в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU