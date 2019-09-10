2019-09-10T10:29:37+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в аварии пострадали двое

Водитель «Тойоты» не справился с управлением
Марина Поповцева
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Водитель отправил авто в кюветВодитель отправил авто в кюветФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Ночью на 408 километре трассы Тамбов-Волгоград в Никифоровском районе 26-летний водитель «Тойоты Камри» потерял управление и выехал в кювет. В аварии пострадали пассажиры авто - 43-летний мужчина и 45-летняя женщина.

- Пострадавшим на месте происшествия была оказана скорая медицинская помощь, - рассказали в ГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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