2019-09-10T13:05:55+03:00
Общество

В Тамбовскую область поступила вакцина от полиомиелита

Препарат для малышей вновь появился на фармацевтическом рынке
Марина Поповцева
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Закончились перебои с вакциной от полиомиелита для детей до года в Тамбовской области. Проблемы с поставками появились из-за отсутствия препарата на фармацевтическом рынке. При этом с каплями для старших детей проблем не возникало.

- В первый год жизни ребенка вакцинируют трижды, а ревакцинацию (повторное введение вакцины) проводят в 18 месяцев, в три года, в шесть и в четырнадцать лет. Первые две вакцинации делаются внутримышечно. Третья вакцинация и ревакцинация проводятся живой оральной вакциной, - пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Сделать малышу прививку можно, обратившись к участковому врачу-педиатру в свою поликлинику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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