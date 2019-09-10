Тамбовчан научат использовать ненужную одежду

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-10T12:30:06+03:00

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Центр социальной взаимопомощи и добровольчества «Открытый мир» организует несколько мастер-классов. Рукодельницы научат тамбовчан вязать эко-коврики из старой одежды, которую нельзя носить и жалко выбросить.

- Таким образом, волонтеры вносят свой вклад в сохранение природы, не пополняя свалки, и создавая своими руками уютные, нужные вещи для дома, - пояснили в администрации Тамбовской области.

Прийти на мастер-класс можно в «Добрую точку», расположенную по адресу улица Синева, 4А. Встречи клуба «Посиделки-рукоделки», где ненужным вещам дают вторую жизнь, проходят по субботам с 14 до 17 часов. В сентябре встречи состоятся 14, 21 и 28 числа. В дальнейшем мастер-классы планируется проводить еще и по вторникам.

ИСТОЧНИК KP.RU