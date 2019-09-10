В Тамбове пройдут сельхозярмарки

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-10T10:01:33+03:00

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С 30 сентября по 4 октября в Тамбове запланировано проведение сельскохозяйственных ярмарок. Овощи, фрукты, мясо можно будет купить недалеко от дома. Продавцов для участия в торговле определят к 11 сентября.

- Проведение ярмарок запланировано по 5 адресам: ул. Тулиновская, 9; Тамбов-6; ул. Чичерина/Ореховая, 13/1; ул. Рылеева, 74; сквер «Пионерский». Там же пройдут музыкальные праздники для гостей, - сообщают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU