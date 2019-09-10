В Тамбове строят новый детский сад

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-10T09:29:53+03:00

Садик на 250 мест появится в микрорайоне Майский в декабре

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В Тамбове, в микрорайоне Майский строится новый детский сад «Маленький принц» на 250 мест. К настоящему моменту сад готов на 60 %. Завершить работы планируется в декабре 2019 года. Стройка ведется в рекордно короткие сроки.

На строительство садика выделено более 232 млн рублей. Из них 150,6 млн рублей – средства федерального бюджета, 81,5 млн рублей – средства областного бюджета.

- На данный момент полностью выполнен фундамент и коробка здания. Смонтированы перекрытия второго этажа, завершена кладка фронтонов. Начаты отделочные работы. Ведутся работы по прокладке внутренних сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), - рассказали в администрации Тамбовской области.

Выполнена половина работ по прокладке наружных водопровода, канализации, электроснабжения. Смонтированы выпускные колодцы, построен фундамент котельной. Установлен газорегуляторный пункт и подведен газ. Сейчас рабочие приступили к монтажу кровли, ведется благоустройство территории.

Тепловой контур здания планируется закончить до наступления холодов, чтобы обеспечить своевременный пуск тепла и продолжать внутреннюю отделку по графику.

В 2019 году в Тамбовской области будет завершено строительство 5 детсадов всего на 850 мест. Сады откроются в Тамбове, Кирсанове, Мичуринском районе. Также начато строительство 7 детсадов всего на 910 мест в Тамбове, Тамбовском районе и Уварове.

ИСТОЧНИК KP.RU