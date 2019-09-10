2019-09-10T09:00:13+03:00
Происшествия

Тамбовчанин пытался выманить у директора компании 8 млн рублей

Мужчина арестован за мошенничество в особо крупном размере
Марина Поповцева
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Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области задержали тамбовчанина. Он пытался получить 8 млн рублей от генерального директора компании. Задержанный пояснил, что забрать сумму его попросил знакомый – 41-летний житель Тамбова.

Как выяснилось, последний узнал, что сотрудники УФСБ проводят проверку в отношении генерального директора, и решил воспользоваться информацией в корыстных целях. Он сообщил директору о своих якобы приятельских отношениях с сотрудником УФСБ, который за 8 млн рублей поможет руководителю избежать ответственности. Забрать деньги злоумышленник попросил своего знакомого, который не знал о сути происходящего.

Принято решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Подозреваемый находится в СИЗО.

- Следственными органами УМВД совместно с оперативными службами УФСБ проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступной деятельности, розыску и задержанию других лиц, возможно причастных к данному преступлению, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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