Тамбовчанин пытался выманить у директора компании 8 млн рублей
Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области задержали тамбовчанина. Он пытался получить 8 млн рублей от генерального директора компании. Задержанный пояснил, что забрать сумму его попросил знакомый – 41-летний житель Тамбова.
Как выяснилось, последний узнал, что сотрудники УФСБ проводят проверку в отношении генерального директора, и решил воспользоваться информацией в корыстных целях. Он сообщил директору о своих якобы приятельских отношениях с сотрудником УФСБ, который за 8 млн рублей поможет руководителю избежать ответственности. Забрать деньги злоумышленник попросил своего знакомого, который не знал о сути происходящего.
Принято решение о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Подозреваемый находится в СИЗО.
- Следственными органами УМВД совместно с оперативными службами УФСБ проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступной деятельности, розыску и задержанию других лиц, возможно причастных к данному преступлению, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU