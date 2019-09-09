2019-09-09T17:34:11+03:00
Происшествия

В Тамбове обнаружили сразу 4 фальшивые 5-тысячные купюры

Сбытчиков разыскивают им грозит до 12 лет тюрьмы
Марина Поповцева
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В полицию Тамбова поступил сигнал из отделения банка об обнаружении поддельной 5-тысячной купюры. Купюра была изъята, полицейские опросили 56-летнего мужчину, который пытался совершить с ней банковскую операцию. О том, что купюра фальшивая, он не знал.

- Сейчас устанавливается источник ее происхождения, лица, причастные к сбыту данной купюры, обстоятельства, при которых подделка попала к данному человеку. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в УМВД по Тамбовской области.

За два дня сотрудники полиции еще трижды выезжали на сообщения об обнаружении поддельных 5-тысячных купюр. Их выявили сотрудники банка при проверке выручки из магазинов.

Возбуждены три уголовных дела, устанавливаются личности сбытчиков. За изготовление и сбыт поддельных купюр им грозит до 12 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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