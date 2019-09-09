2019-09-09T16:41:13+03:00
Звезды

В Тамбове в четвертый раз открылась выставка фотографий

Экспозиция, в которую вошли 60 работ, расположилась на втором этаже библиотеки им. Пушкина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Выставка начала работу 7 сентябряВыставка начала работу 7 сентября
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В областном центре в четвертый раз открылась ставшая уже ежегодной выставка Тамбовского фотографического общества. По словам организаторов экспозиции, целью выставки является показать горожанам, что искусство фотографии живет и продолжает вызывать эмоции, никого не оставляя равнодушными.

- Отличие этой выставки от предыдущих в том, что в этом году в ней принимают участие члены Фотографического общества, проживающие не в Тамбове и даже не в Тамбовской области, - говоритпредседатель Тамбовского фотографического общества Виталий Подсивака. – У нас появились участники из Новомосковска, Подмосковья и даже из Еревана. И очень знаменательно для ТФО то, что член нашего общества Сергей Ковяк стал вторым обладателем гран-при конкурса «Никон Россия - 2019» со своим снимком «Провинциальный балет».

В общей сложности на выставке, которая расположилась на втором этаже библиотеки имени Пушкина, представлено порядка 60 работ 28 авторов. Посетить ее могут все желающие в часы работы библиотеки.

"Провинциальный балет"

"Провинциальный балет"

ИСТОЧНИК KP.RU

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