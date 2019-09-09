Под Тамбовом иномарка сбила женщину
Пенсионерка погибла до приезда скорой
Пожилая женщина погибла на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На 10 километре трассы «Тамбов-Котовск» в Тамбовском районе 45-летний водитель автомобиля «Renault» сбил 67-летнюю женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, хотя рядом был надземный пешеходный переход.
- В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU